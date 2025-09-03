Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Türkiye'nin kuzeyi ve doğusu yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre 21 ilde sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Onur Kaya
03.09.2025
03.09.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 3 Eylül 2025 tarihli raporuna göre 'nin bazı bölgelerinde yağmurlu hava etkisini gösterecek.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

21 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

'nin verilerine göre yağışlar; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hatay'da etkili olacak.

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yaz bitiyor, serin hava geliyor

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (3 EYLÜL 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji 21 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

