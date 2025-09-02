Menü Kapat
Hava Durumu
31°
Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yaz bitiyor, serin hava geliyor

Yaz boyunca mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunalttı.. Meteoroloji uzmanlarından açıklama gecikmedi. Uzman Cengiz Çelik, yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını bildirdi. Ayrıca Çelik, yağışların ise özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olacağını söyledi.

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yaz bitiyor, serin hava geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava tahmin raporlarına yönelik İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Çelik, ülkenin belli kısımlarında kısa süreli yağışların görülebileceğine değinerek, "İç Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli geçişleri görebiliriz ancak bu hafta genellikle yağışlar Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar mevkiinde görecek" diye konuştu.

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yaz bitiyor, serin hava geliyor

KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

Sıcaklarda ise kademeli olarak düşüş olacağını söyleyen Çelik, "Yurt genelinde toplamda 3-4 derece düşüş göreceğiz diyebiliriz. Üç büyük şehrimize bakarsak özellikle ve 'da parçalı az bulutlu bir hafta yaşayacağız. En yüksek sıcaklarda İstanbul'da, Ankara'da 29-30 derece civarında olacak. 'de ise çoğunlukla az bulutlu açık bir hava var. İzmir'deki en yüksek sıcaklarda bu hafta 34-35 derece bandında serilecek" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yaz bitiyor, serin hava geliyor

KUVVETLİ RÜZGARLARA DİKKAT


Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Çelik, Marmara bölge geneli ve Kuzey Ege'de de özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli beklentisi olduğunu aktardı. Çelik, rüzgarların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı da dikkatli olmak gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yaz bitiyor, serin hava geliyor

DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Ülke genelinde sıcaklıkların birkaç derece düşeceğine dikkati çeken Çelik, "Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca birkaç derecelik bir düşüşü bekliyoruz. Bununla birlikte sıcaklar çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyredecek diyebiliriz. Ancak özellikle Güney bölgelerimizde Akdeniz ve Güneydoğu Doğu bölgesinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Yağışlar ise özellikle Doğu Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de hatta kıyıya bakan illerinde zaman zaman kuvvetli olacak. Onun için özellikle bu illerde yaşayan ilgilerin ve vatandaşların dikkatli olmasına fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

