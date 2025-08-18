Menü Kapat
TGRT Haber
Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı, saat kaçta? MGM hava durumunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da kapalı hava hakim olacak. Serin hava bu hafta etkisini sürdürürken Marmara Bölgesi'nde poyraz etkili oldu. Yoğun rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı, saat kaçta? MGM hava durumunu paylaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
10:32
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
10:32

Son günlerde etkili olan serin havaların ardından gözler bugün 'da yağma durumu gündeme yerleşti. Genel Müdürlüğü günlük, haftalık ve 15 günlük tahminlerini paylaşıyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre bugün İstanbul'da kapalı hava hakim olacak. Günlük hava durumu tahminine göre bugün İstanbul'da yağmur yağması beklenmezken kapalı ve serin havanın hakim olması bekleniyor. Kapalı havayı gören vatandaşlar yağmur yağacağını düşünürken verilere göre yağmur beklentisi bulunmuyor.

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı, saat kaçta? MGM hava durumunu paylaştı

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI 18 AĞUSTOS?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre bugün Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Beklentilere göre bugün İstanbul'da yağmur yağmayacak. Hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'da yağmur beklentisi bulunmazken serin ve rüzgarlı havanın hakim olması bekleniyor.

#rapor
#Hava Durumu
#İstanbul
#Yağmur
#Meteoroloji
#Aktüel
