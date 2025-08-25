Menü Kapat
Hava Durumu
27°
 | Suat Vilgen

Hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji yeni tahminleri paylaştı

Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olurken, Meteoroloji özellikle Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde düşerken, güney ve doğuda mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Yurdun farklı bölgelerinde ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Yağışların başlamasıyla birlikte kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azaldı. Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Doğu için kuvvetli uyarısında bulundu.

Hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji yeni tahminleri paylaştı

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin açıklamasına göre pazartesi akşam saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. , su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji yeni tahminleri paylaştı

HAFTA ORTASI YAĞIŞ ETKİSİNİ YİTİRECEK

Yağışların etkisini özellikle Karadeniz’de göstermesinin ardından hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak. Böylece yağışın etkisini yitirmesi bekleniyor.

Hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji yeni tahminleri paylaştı

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yağışla birlikte kuzey ve batı kesimlerde sıcaklık 3 ila 5 derece geriledi. Güney ve doğu illerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Diğer bölgelerde sıcaklık değerleri mevsim normalleri civarında olacak.

Hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji yeni tahminleri paylaştı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ise güneyde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji yeni tahminleri paylaştı

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Ankara: Haftanın ilk mesai günü parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece.

İstanbul: Gök gürültülü sağanak bekleniyor, en yüksek sıcaklık 28 derece.

İzmir: Açık ve güneşli bir gün yaşanacak, sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak.

