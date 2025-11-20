Google Uçuş Fırsatları Türkiye’de erişime açıldı

Kategoriler
Google’ın yapay zekâ ile çalışan Uçuş Fırsatları platformu, Türkiye’de beta sürümüyle kullanıma açıldı. Sistem, klasik uçuş aramalarındaki gibi tek tek rota yazdırmak yerine, olduğunuz bölgeden çıkışlı en uygun destinasyonları otomatik olarak listeleyerek başlıyor. Yani nereye gitmek istediğine bir türlü karar veremeyenler için oldukça ilham verici bir keşif alanı sunuyor.
Platformun en dikkat çeken kısmı, kullanıcıyla sohbet ederek tercihleri analiz etmesi. “Nereye, ne zaman, nasıl gitmek istiyorsun?” diye soran yapay zekâ, doğal dille yapılan açıklamaları anlayıp ona göre bir liste hazırlıyor. Üstelik ille de şehir adı vermek gerekmiyor.
İstersen “üst seviye kayak merkezi olsun”, “şu yemek türünün popüler olduğu bir yere gitmek istiyorum” gibi tariflerle de arama yapabiliyorsunuz. Bu detay, platformu biraz daha esnek ve günlük konuşma diline yakın hâle getiriyor.
Beta sürümünde öne çıkan bir başka özellik ise fiyat değişimlerinin anlık analiz edilmesi. Google’ın makine öğrenimi modelleri, belirlediğiniz bütçe ve tarih aralığında o dönemin “en mantıklı satın alma noktalarını” öne çıkarıyor.
Özellikle tatil sezonlarında hızla yükselen fiyatlar ya da ani düşüşler çoğu zaman fark edilemeden geçip gidiyor. İşte bu sistem, tam da bu fırsatları kaçırmamak için geliştirilmiş.
Uygulama, fırsat seviyesini görsel göstergelerle işaretliyor. Böylece hangi rotanın gerçek anlamda avantajlı olduğunu anlamak çok daha kolay hâle geliyor. Filtreler arasında gezinirken karşınıza çıkan öneriler, sadece fiyat üzerinden değil; talep dalgalanmaları, dönemsel yoğunluk veya genel seyahat eğilimleri gibi dinamiklere göre de şekilleniyor.