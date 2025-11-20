Menü Kapat
Google Uçuş Fırsatları Türkiye’de erişime açıldı

Google’ın yapay zekâ ile çalışan Uçuş Fırsatları platformu, Türkiye’de beta sürümüyle kullanıma açıldı. Sistem, klasik uçuş aramalarındaki gibi tek tek rota yazdırmak yerine, olduğunuz bölgeden çıkışlı en uygun destinasyonları otomatik olarak listeleyerek başlıyor. Yani nereye gitmek istediğine bir türlü karar veremeyenler için oldukça ilham verici bir keşif alanı sunuyor.

YAPAY ZEKÂ İLE KİŞİSEL ÖNERİLER

Platformun en dikkat çeken kısmı, kullanıcıyla sohbet ederek tercihleri analiz etmesi. “Nereye, ne zaman, nasıl gitmek istiyorsun?” diye soran yapay zekâ, doğal dille yapılan açıklamaları anlayıp ona göre bir liste hazırlıyor. Üstelik ille de şehir adı vermek gerekmiyor.

İstersen “üst seviye kayak merkezi olsun”, “şu yemek türünün popüler olduğu bir yere gitmek istiyorum” gibi tariflerle de arama yapabiliyorsunuz. Bu detay, platformu biraz daha esnek ve günlük konuşma diline yakın hâle getiriyor.

GERÇEK ZAMANLI FİYAT ANALİZİ

Beta sürümünde öne çıkan bir başka özellik ise fiyat değişimlerinin anlık analiz edilmesi. Google’ın makine öğrenimi modelleri, belirlediğiniz bütçe ve tarih aralığında o dönemin “en mantıklı satın alma noktalarını” öne çıkarıyor.

Özellikle tatil sezonlarında hızla yükselen fiyatlar ya da ani düşüşler çoğu zaman fark edilemeden geçip gidiyor. İşte bu sistem, tam da bu fırsatları kaçırmamak için geliştirilmiş.

KULLANICI İÇİN DAHA AKILLI FİLTRELER

Uygulama, fırsat seviyesini görsel göstergelerle işaretliyor. Böylece hangi rotanın gerçek anlamda avantajlı olduğunu anlamak çok daha kolay hâle geliyor. Filtreler arasında gezinirken karşınıza çıkan öneriler, sadece fiyat üzerinden değil; talep dalgalanmaları, dönemsel yoğunluk veya genel seyahat eğilimleri gibi dinamiklere göre de şekilleniyor.

