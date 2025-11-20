Google Uçuş Fırsatları Türkiye’de erişime açıldı

YAPAY ZEKÂ İLE KİŞİSEL ÖNERİLER

Platformun en dikkat çeken kısmı, kullanıcıyla sohbet ederek tercihleri analiz etmesi. “Nereye, ne zaman, nasıl gitmek istiyorsun?” diye soran yapay zekâ, doğal dille yapılan açıklamaları anlayıp ona göre bir liste hazırlıyor. Üstelik ille de şehir adı vermek gerekmiyor.

İstersen “üst seviye kayak merkezi olsun”, “şu yemek türünün popüler olduğu bir yere gitmek istiyorum” gibi tariflerle de arama yapabiliyorsunuz. Bu detay, platformu biraz daha esnek ve günlük konuşma diline yakın hâle getiriyor.