Biri dini diğeri resmi nikahlı... Eşler anlaşamadı, iş adamının cenazesi morgda kaldı

Bursa’da yaşayan Dilfurus Tuzer (36), Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 15 Kasım’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, dini nikahlı eşi iş insanı İlham Duğan’ın (57) cenazesinin Türkiye’ye getirilmesini talep ediyor. Duğan’ın cenazesinin Türkiye’ye nakledilip nakledilmeyeceği, ailesi ile dini nikahlı eşi arasında tartışma konusu haline geldi.

CENAZESİ CİDDE'DE KALDI

Yaşları 2,5 ile 5,5 arasında değişen üç çocuğu için cenazenin Türkiye’ye getirilmesini isteyen Tuzer, Duğan’ın ailesinin karşı çıkması nedeniyle cenazenin Cidde’de hastane morgunda bekletildiğini belirtti. Yaklaşık 5 yıldır Duğan’la dini nikahlı olduklarını ve öncesinde de görüştüklerini ifade eden Tuzer, eşiyle boşanma sürecinde olduğunu ancak itirazlar nedeniyle kararın istinaf mahkemesinde beklediğini söyledi.

"HALEN ARALARINDAKİ DAVA SÜRÜYOR"

Duğan’ın kardeşleriyle, boşanma aşamasındaki eşiyle ve çocuklarıyla uzun süredir görüşmediğini, aralarında çeşitli anlaşmazlıklar doğduğunu söyleyen Tuzer, şu ifadeleri kullandı:

"Halen aralarında birçok dava sürüyordu. En son 4 Eylül'de geldi yurt dışından. Cidde'de iş kurmaya çalışıyordu.5,5 yaşında Ayhan Ali, 3,5 yaşında GörkemMert ve 2,5 yaşında Aslan İlham'ı kendi nüfusuna almıştı. Bu hafta içinde gelmesini bekliyorduk. Hergün telefonla rutin görüşmelerimiz oluyordu, çocuklarını özlüyordu. 15 Kasım'da ulaşamadık. Mesaj attım, aradım ama cevap alamadım.Sonunda bir numara aradı. Rahatsızlanıp vefat ettiğini söyledi. Kalp krizi geçirmiş ve hastanede kurtarılamamış."

"BİZ İSTİYORUZ AMA KAĞIT ÜZERİNDEKİ AİLESİ, AĞABEYLERİ İSTEMİYOR"

Çocuklarının adına cenazenin Bursa'ya getirilmesini istediğini aktaran Tuzer, "Çocuklarımın gelecekte babalarının gideceği bir mezarı olsun istedim. Dışişleri ile görüştüm, Cidde'deki Türk yetkililer ile irtibat kurdum. Biz istiyoruz ama kağıt üzerindeki ailesi, ağabeyleri istemiyor. Boşanma süreci devam ettiği için halen yasal olarak eşinin karar hakkı bulunuyor. Ağabeyini aradım yalvardım bana vekalet verin ben uğraşayım dedim, kabul etmediler" diye konuştu.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Eşinin 5 gündür morgda bekletildiğini vurgulayan Tuzer, "Biz istiyoruz ailesi hayır diyor. Bu durumda Cidde'deki Türk yetkililer kararsız kaldıklarını belirttiler. Evimiz kira, salı günü tahliye kararı geldi. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.