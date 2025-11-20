Yeni akım yükleniyor! Ankaralılar bu kez de bu tabelanın önüne poz vermeye başladı

Kennedy Caddesi'ndeki Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çekilmek sosyal medya akımı haline geldi. Birçok genç tabela önünde fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuş, akım birçok ile de yayılmıştı. 'En Ankara pozum" akımının ardından Ankara'da yeni bir akım daha patladı.

HERKES BU TABELA ÖNÜNDE POZ VERİYOR

Ankara'da metro istasyonuna "tek yön karım" tabelası asıldı. Yazıyı gören birçok genç tabelanın önünde fotoğraf çektirmeye başladı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafları görenler 'yeni akım başlıyor' yorumunda bulundu.



"EN ANKARA POZUM" AKIMI

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi üzerinde bulunan 'Kızılay' tabelası gençlerin sosyal medya akımı haline gelmişti. Çok sayıda vatandaş 'En Ankara pozum' akımına katılmak için caddeye akın etmişti. Hatta tabelanın düşmemesi için birtakım önemler de alınmıştı.