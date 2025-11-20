Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!

Kategoriler
Milli aranın ardından yeniden başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Görevlendirmeler şu şekilde:
Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün
Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz
Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay
Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler