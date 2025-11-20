Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez'in rezervleri 187 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankanın toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artarak 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 15:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının () toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artarak 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

Merkez'in rezervleri 187 milyar doları aştı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt 1 milyar 941 milyon dolar azalışla 80 milyar 43 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Kasım'da 81 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde ise 4 milyar 327 milyon dolar yükselişle 103 milyar 61 milyon dolardan 107 milyar 389 milyon dolara çıktı.

Merkez'in rezervleri 187 milyar doları aştı

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artışla 185 milyar 47 milyon dolardan, 187 milyar 432 milyon dolara çıktı.

