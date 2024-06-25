Meteoroloji 25 Haziran hava durumu tahminlerini yayımladı! Sıcakla imtihana devam

25 Haziran 2024 06:33 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 06:34

Yaz mevsimine çok sert bir giriş yapan Türkiye'nin sıcak havayla imtihanı devam ediyor. Yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, özellikle güneşin yer kabuğuna en dik şekilde ulaştığı öğlen vakitlerinde dışarıda olmak zorunda kalan vatandaşlar bu imtihanı güçlü şekilde hissediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı 25 Haziran 2024 tarihli hava durumu tahmin raporuna göre yüksek sıcaklıklar bugün de etkisini devam ettirecek.

BUGÜN (25 HAZİRAN 2024) HAVA NASIL OLACAK?

Son tahminlere göre; bugün ülke genelinde hava az bulutla ve açık görünüyor. Oldukça yüksek seyreden hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bunun yanında Türkiye'nin iç ve doğu kesimleri bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülmesi bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son değerlendirmelere göre rüzgâr bugün genellikle kuzeyli. Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde ise batılı yönlerden ise hafif, ara sıra orta kuvvette.

BAZI İLLERİMİZDEN HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık

AFYON °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 43°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 38°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık