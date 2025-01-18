Meteoroloji 4 şehre sarı kodlu uyarı verdi: Yarın sabahtan itibaren başlıyor

18 Ocak 2025 17:54 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 17:59

Doğu Karadeniz yarın fırtınanın etkisi altına giriyor! Saatte 90 km'ye varan rüzgarlar ve dev dalgalar bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun, tedbiri elden bırakmayın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz’in batısında başlayacak olan fırtına, zamanla bölgenin genelinde etkisini gösterecek.

4 ŞEHRE SARI KODLU UYARI

Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 km hızla eseceği, bazı bölgelerde ise 90 km/s hıza ulaşarak kuvvetli fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor. Denizde de etkili olacak fırtınanın, akşam saatlerinden itibaren şiddetini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı uyarı haritasında sarı kod verdi. Artvin ve Rize kar ve yer yer sağanak geçişlerine karşı Giresun ve Boyabat ise kar yağışına karşı uyarıldı.