Meteoroloji hava durumu haritasında uyardı: 18 Ocak Cumartesi günü kar, sağanak ve sis beklenen iller

18 Ocak 2025 06:45 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 06:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ocak Cumartesi günü için il il hava durumu raporunu yayımladı. Son günlerde Balkanlar'dan giriş yapan kar yağışı iç kesimlere kadar soğuk hava olarak etkisini hissettirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış durumuyla ilgili de bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamalar, Türkiye​ genelinde hava koşullarının karmaşık bir tablo çizeceğini ortaya koydu. Ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Orta Karadeniz​ kıyıları ve Doğu Karadeniz​ bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Ardahan çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

"DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ KAPIDA"

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı zamanda, yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde etkili olması beklenen buzlanma ve don olayları, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Uzmanlar, sürücülerin yola çıkmadan önce mutlaka hava koşullarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

"PUS VE SİS HAVA TRAFİĞİNİ ZORLAYABİLİR"

Buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer yoğun sis, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürecek. Bu durum, hem kara hem de hava ulaşımında ciddi sorunlara yol açabilir. Meteoroloji, özellikle doğu bölgelerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

"HAVA SICAKLIĞINA DİKKAT: DOĞUDA NORMALLER, BATIDA YÜKSELİŞ"

Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların normallerin 2 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu ani sıcaklık farklılıkları, doğuda kar ve buzlanma, batıda ise mevsime aykırı bir ılıklık hissettirecek.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN!"

Meteoroloji, çığ tehlikesi bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların gereksiz risklerden kaçınmasını ve buzlanma nedeniyle ulaşımın zorlaşabileceği bölgelere seyahat ederken dikkatli olunmasını öneriyor. Ayrıca, özellikle Doğu Anadolu’da çığ riski taşıyan dik yamaçlara yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.