Havayollarının başı Elon Musk’ın roketleri ile dertte

16 Ocak 2025 10:00 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:08

SpaceX roketleri, ticari havayolu trafiğini olumsuz etkiliyor. Uçuş rotaları değişiyor, yolcular saatlerce bekliyor. Havayolu şirketleri ve düzenleyici kurumlar çözüm arayışında.

Elon Musk’ınSpaceX​ şirketi, son yıllarda ticari havayolu trafiğini olumsuz etkiliyor. Uzaya fırlatılan roketlerin Dünya’ya dönerken oluşturduğu enkaz, uçuş rotalarını değiştiriyor ve saatlerce gecikmelere neden oluyor.

QANTAS HAVAYOLLARI'NDAN BÜYÜK GECİKMELER

Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, Güney Hint Okyanusu üzerinde gerçekleşen SpaceX roket faaliyetleri yüzünden bazı uçuşlarını 6 saate kadar ertelemek zorunda kaldı. Qantas Operasyon Merkezi Başkanı Ben Holland, "Son birkaç haftadır, ABD hükümetinden aldığımız bilgiler doğrultusunda Johannesburg-Sydney uçuşlarında değişiklikler yapmak zorunda kaldık" açıklamasında bulundu.

Gecikmeler sadece Qantas ile sınırlı değil. South African Airways gibi diğer büyük havayolu şirketleri de benzer sorunlarla karşılaşıyor.

SPACEX FAALİYETLERİ HAVAYOLLARINI ZORLUYOR

SpaceX’in Starship roketlerinin önümüzdeki dört yıl içinde 400 fırlatma gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu durum, ticari havayolu şirketleri için ciddi bir lojistik ve mali yük oluşturuyor. Örneğin, 2018’de bir Falcon Heavy roket fırlatması nedeniyle 1.000 mil hava sahası kapatılmış, 563 uçuş ertelenmiş ve toplam 77 saatlik gecikme yaşanmıştı. Bu olayda, uçakların rotalarını değiştirmek için harcadığı yakıtın maliyeti 300 bin doları bulmuştu.

EN BÜYÜK SORUN: ENKAZIN NEREYE DÜŞECEĞİ BELLİ DEĞİL

SpaceX roketlerinin fırlatma sonrası parçaları atmosfere girip okyanusa düşüyor. Ancak bu parçaların ne zaman ve nereye düşeceği net olmadığı için havayolları uçuş rotalarını önceden planlamakta zorlanıyor. Bu durum, uçuşlarda son dakika değişikliklerine ve yolcu mağduriyetine yol açıyor.

Qantas yetkilisi Ben Holland, "Uçuş programlarımızı önceden değiştirmeye çalışıyoruz ancak son anda yapılan fırlatma plan değişiklikleri nedeniyle uçaklarımızı kalkışa hazırken durdurmak zorunda kalıyoruz" dedi.

FAA VE SPACEX ARASINDA GERİLİM

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), roket fırlatmalarının ticari uçuşları en az etkilemesi için yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. 2021’de kullanıma giren Space Data Integrator sistemi, roket fırlatma ve geri dönüş bilgilerini daha hızlı ileterek hava sahasının daha kısa süreli kapatılmasını sağlıyor. Ancak SpaceX, FAA’yı süreçleri yavaşlatmakla eleştiriyor.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, "Regülasyonlar adil ve güvenli olmalı, ancak daha hızlı ilerlememiz gerekiyor," diyerek, FAA’ya hız çağrısında bulundu.