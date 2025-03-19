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 | Banu İriç

Meteoroloji 48 ilde sarı alarm verdi, kar ve fırtına sürecek! Baharın ne zaman döneceği belli oldu

Mart ayının ortasında beklenmedik bir soğuk dalgası yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ocak hava durumu raporunda tam 50 il için sarı kodlu uyarı geçerek adeta alarm zilini çaldı. İşte kar ve yağış beklenen 50 il...

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KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 04:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 48 il için peş peşe sarı kodlu uyarılar geldi. Kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve fırtına yurdu etkisi altına alırken, buzlanma ve çığ tehlikesi de kapıda. Baharın ne zaman geri döneceği ise belli oldu; soğuk ve sert havanın ardından hafta sonu güneş yeniden yüzünü gösterecek.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK, ŞEMSİYELER DAYANMAYACAK

İstanbul’dan Ankara’ya, Bursa’dan Diyarbakır’a kadar geniş bir bölgede gök gürültülü sağanak yağış, kar yağışı, fırtına ve buzlanma kapıda. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışıyla birleşecek; kıyılarda ise şemsiyelerin bile dayanamayıp uçtuğu, rüzgarın 90 km/s hızla estiği fırtınalar görülecek. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında bile karla karışık yağmur görülebilirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi doruğa çıkıyor.

DON UYARISI YAPILDI

Salı gecesi ve çarşamba sabahından itibaren etkili soğuklar kendini hissettirecek. Marmara ve Ege’de kuzey yönlü fırtına saatte 70 km’yi bulurken, Akdeniz’in bazı bölgelerinde kısa süreli kasırga şiddetinde rüzgarlar bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun birçok ilinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücüler için ciddi tehlike söz konusu. Özellikle çiftçiler için ayrı bir uyarı var: Zirai don tehlikesi bu geceden itibaren etkili olacak; tarımsal üretimle ilgilenenlerin tedbir alması gerektiği belirtiliyor.

48 İ İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart için sarı kodlu uyarı geçilen 48 ili duyurdu. Kuvvetli yağış, fırtına, kar ve buzlanma riski bulunan iller şöyle:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Manisa, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Aksaray, Konya, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çorum, Yozgat, Tokat, Amasya, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla.

HAFTA SONU GÜNEŞ KENDİNİ GÖSTEREBİLİR

Tüm bu zorlu koşullar perşembe akşamı etkisini azaltmaya başlayacak; cuma ve hafta sonu yurt genelinde hava açıyor. Ülkenin batısından itibaren sıcaklıklar tekrar yükselecek, yağışlar duracak ve güneş yeniden yüzünü gösterecek.

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