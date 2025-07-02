Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Hem esecek hem gürleyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca 5 bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildiren Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 27°C Parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 28°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.