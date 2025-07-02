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 | Onur Kaya

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Hem esecek hem gürleyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca 5 bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildiren Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Hem esecek hem gürleyecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 07:24
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 08:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Hem esecek hem gürleyecek

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Hem esecek hem gürleyecek

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Hem esecek hem gürleyecek

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Hem esecek hem gürleyecek

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • BALIKESİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • NEVŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU 10°C, 24°C Parçalı bulutlu
  • DÜZCE 15°C, 27°C Parçalı bulutlu
  • SİNOP 18°C, 28°C Parçalı bulutlu
  • ZONGULDAK 17°C, 24°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • RİZE °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Hem esecek hem gürleyecek

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık
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#türkiye
#hava durumu
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#rüzgar
#sıcaklık
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#Gündem
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