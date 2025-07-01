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 | Suat Vilgen

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi

Meteoroloji, çok sayıda il için temmuz ayının ilk gününde sağanak yağmur alarmı verdi. İstanbul da yağış beklenen iller arasında. Ancak iç ve doğu kesimlerde ise ortalama sıcaklık artmaya devam edecek. İşte 1 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 06:35
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 06:40

Türkiye günlerce süren kavurucu sıcakların ardından gelen serin hava dalgası ile bir nebze de olsa nefes aldı. Yağmur geçişlerine eşlik eden kuvvetli rüzgar birçok ilde sıcaklık değerlerini birkaç derece de olsa aşağı çekti. Meteoroloji temmuz ayının ilk gününe ilişkin yeni raporunu da yayımlarken, aralarında megakent İstanbul'un da yer aldığı çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Buna karşın iç ve doğu kesimlerde ortalama sıcaklık değerleri yer yer 6 dereceye kadar artış gösterecek. İşte 1 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri...

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanlarının son tahminlerine göre bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alması bekleniyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı öngörülürken, ülkemiz genelinde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 34°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 33°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 30°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 37°C Az bulutlu ve açık

MANİSA 38°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 35°C Az bulutlu ve açık

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 36°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 39°C Az bulutlu ve açık

HATAY 33°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 32°C Az bulutlu ve açık

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 29°C Parçalı ve az bulutlu

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 30°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 24°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 24°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 32°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 25°C Parçalı ve az bulutlu

Temmuz ayı yağış ile başlıyor! Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 37°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 35°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 34°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 35°C Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#istanbul hava durumu
#Sağanak Yağışı
#Güncel Hava Durumu
#Sağanak Yağmur
#Gündem
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