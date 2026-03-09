Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Meteoroloji birçok ili uyardı: Doğuda kar, batıda fırtına alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu tahminlerine göre, pazartesi günü doğudaki bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege'de ise fırtına etkili olacak. Diğer bölgelerde hava çok bulutlu, hava ise mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Mart 2026 tarihli hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji birçok ili uyardı: Doğuda kar, batıda fırtına alarmı!

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Mart 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre, yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ise kar ve karla karışık yağmurlu geçecek.
Yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri kar ve karla karışık yağmurlu olacak.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Artvin, Van, Şırnak ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.
Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji birçok ili uyardı: Doğuda kar, batıda fırtına alarmı!

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji birçok ili uyardı: Doğuda kar, batıda fırtına alarmı!

4 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Artvin, Van, Şırnak ve Hakkari'de bekleniyor.

Meteoroloji birçok ili uyardı: Doğuda kar, batıda fırtına alarmı!

MARMARA VE EGE'DE FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji birçok ili uyardı: Doğuda kar, batıda fırtına alarmı!

İşte 9 Mart Pazartesi günü bölge bölge ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji birçok ili uyardı: Doğuda kar, batıda fırtına alarmı!

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji birçok ili uyardı: Doğuda kar, batıda fırtına alarmı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu

KARS °C, -3°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ETİKETLER
#hava durumu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#kar yağışı
#Fırtına Uyarısı
#Buzlanma Ve Don
#Gündem
