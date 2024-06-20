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Meteoroloji bölge ismi vererek uyardı: Dışarı çıkarken iki kez düşünün!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:43
Meteoroloji bölge ismi vererek uyardı: Dışarı çıkarken iki kez düşünün!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in içinde bulunduğu bölge için yüksek hava sıcaklığı uyarısı yayımladı. Termometrelerin yer yer 40 dereceyi aştığı bölgede risk grubundaki vatandaşların dışarı çıkmaması öneriliyor

Türkiye'nin yüksek sıcaklıklarla imtihanı sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 3. Bölge Müdürlüğü'nden bölgesel bir uyarı geldi. 
Yayımlanan hava tahmin raporunda Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

EVİNİZDE KALIN

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının bazı merkezlerde 35 derece ve üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların yüksek sıcaklıkla ilgili oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Çocuk ve yaşlıların yanı sıra kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları önerildi.

SARICAKAYA YANIYOR

Rapora göre Eskişehir'in en sıcak ilçesi 40 derece ile Sarıcakaya olurken merkez ilçelerinden Odunpazarı'nda hava sıcaklığı 33, Tepebaşı'nda ise 34 derece olarak öngörülüyor.

Diğer yandan bölgede rüzgârların ise kuzey ve doğulu yönlerden 30 ila 50 saatte kilometre hızla hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetlice, eseceği tahmin edildiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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