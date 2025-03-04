Meteoroloji bu illeri uyardı: 3 gün sürecek toz fırtınası başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren Suriye üzerinden yoğun bir toz taşınımının Türkiye’ye giriş yapacağını ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olacağını duyurdu. İşte 4 Mart Salı günü başlayacak yoğun toz bulutundan etkilenecek şehirler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneydoğu kesimlerinde Salı gününden itibaren yoğun toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Suriye üzerinden Türkiye’ye giriş yapacak olan toz bulutlarının Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde etkili olacağı bildirildi. Uzmanlar, solunum yolu hastalıkları bulunanlar, çocuklar, hamileler ve yaşlıların bu süreçte mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

TOZ TAŞINIMI 3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, Suriye üzerinden yoğun toz girişi yarın itibarıyla başlayacak ve etkisini üç gün boyunca sürdürecek. Toz taşınımı nedeniyle özellikle hava kalitesinin düşmesi, görüş mesafesinde azalma, solunum sıkıntıları ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, kronik solunum yolu hastalıkları olan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, açık havada bulunacakların ise maske kullanmalarını tavsiye etti. Toz bulutları nedeniyle görüş mesafesinde ciddi azalmalar yaşanabileceğinden, sürücüler özellikle dikkatli olmalı ve trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde tedbirli davranmalı.

UZMANLARDAN VATANDAŞLARA UYARILAR

Yetkililer, toz taşınımının etkili olacağı Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi şehirlerde yaşayan vatandaşların önlem almasını önerdi. Sağlık sorunu olan bireylerin mümkünse kapalı alanlarda kalmaları, dışarı çıkmaları gerekiyorsa maske kullanmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca sürücülerin özellikle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hızlarını azaltmaları, araç farlarını açık tutmaları ve ani fren yapmamaları tavsiye edildi.

Meteoroloji uzmanları, toz taşınımının perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini ancak gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşların hava durumu tahminlerini ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.