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 | Banu İriç

Meteoroloji bu illeri uyardı: 3 gün sürecek toz fırtınası başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren Suriye üzerinden yoğun bir toz taşınımının Türkiye’ye giriş yapacağını ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olacağını duyurdu. İşte 4 Mart Salı günü başlayacak yoğun toz bulutundan etkilenecek şehirler...

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Meteoroloji bu illeri uyardı: 3 gün sürecek toz fırtınası başlıyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 01:44
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 01:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneydoğu kesimlerinde Salı gününden itibaren yoğun toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Suriye üzerinden Türkiye’ye giriş yapacak olan toz bulutlarının Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde etkili olacağı bildirildi. Uzmanlar, solunum yolu hastalıkları bulunanlar, çocuklar, hamileler ve yaşlıların bu süreçte mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

TOZ TAŞINIMI 3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, Suriye üzerinden yoğun toz girişi yarın itibarıyla başlayacak ve etkisini üç gün boyunca sürdürecek. Toz taşınımı nedeniyle özellikle hava kalitesinin düşmesi, görüş mesafesinde azalma, solunum sıkıntıları ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, kronik solunum yolu hastalıkları olan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, açık havada bulunacakların ise maske kullanmalarını tavsiye etti. Toz bulutları nedeniyle görüş mesafesinde ciddi azalmalar yaşanabileceğinden, sürücüler özellikle dikkatli olmalı ve trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde tedbirli davranmalı.

UZMANLARDAN VATANDAŞLARA UYARILAR

Yetkililer, toz taşınımının etkili olacağı Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi şehirlerde yaşayan vatandaşların önlem almasını önerdi. Sağlık sorunu olan bireylerin mümkünse kapalı alanlarda kalmaları, dışarı çıkmaları gerekiyorsa maske kullanmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca sürücülerin özellikle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hızlarını azaltmaları, araç farlarını açık tutmaları ve ani fren yapmamaları tavsiye edildi.

Meteoroloji uzmanları, toz taşınımının perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini ancak gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşların hava durumu tahminlerini ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Sıkça Sorulan Sorular

TOZ VE KUM FIRTINALARININ ETKİLERİ NELER?
Toz taşınımı ve kum fırtınaları, insanların günlük yaşamını birçok açıdan olumsuz etkileyen doğa olaylarıdır. Bu tür hava olaylarının başlıca etkileri şunlardır: -Solunum yolu hastalıkları riskini artırır: Özellikle astım, bronşit ve KOAH gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturur. - Görüş mesafesini düşürerek trafik kazalarına neden olabilir: Özellikle karayollarında sis etkisi yaratarak sürücülerin görüşünü sınırlar. Türkiye’de geçmiş yıllarda Konya-Aksaray-Nevşehir bölgesinde kum ve toz fırtınaları nedeniyle zincirleme trafik kazaları yaşanmış, yaralanmalar ve can kayıpları meydana gelmiştir. - Hava yolu trafiğinde aksamalara yol açabilir: Toz taşınımı nedeniyle havalimanlarında görüş mesafesi düşebilir, uçuş iptalleri ve gecikmeler yaşanabilir. - Tarım ve ekili alanlara zarar verebilir: Toz bulutları, tarım alanlarındaki mahsullerin üzerini kaplayarak bitkilerin fotosentez yapmasını zorlaştırabilir.
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