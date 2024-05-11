Meteoroloji bu kez AFAD'ı uyardı! Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevrelerine dikkat sel geliyor

11 May 2024 13:01 - Güncelleme : 11 May 2024 13:12

Meteoroloji uyardı: Yurdu iki taraftan sıkıştıracak! 11 Mayıs hava durumunda 29 ile uyarı

Meteoroloji uyardı: Yurdu iki taraftan sıkıştıracak! 11 Mayıs hava durumunda 29 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bugün Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağılar şiddetli fırtına ile beraber geleceğinden sel uyarısında bulunan Müdürlük paylaşımlara AFAD'ı da ekledi.

METEOROLOJİ BU KEZ AFAD'I UYARDI!

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılan belediyeler harekete geçti.

Ani su baskınları sel ve fırtına nedeniyle ağaçların çatıların uçma ihtimali için AFAD ve Belediye ekipleri tetikte. Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevrelerinde yağış gece geç saatlere kadar sürecek.