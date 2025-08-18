Menü Kapat
29°
Gündem
Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre pazartesi günü 19 ilde sağanak yağış etkili olacak. Çorum, Çankırı ve Amasya için de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ağustos 2025 tarihli raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre yeni haftanın ilk gününde bazı bölgelerde ve kuvvetli etkisini gösterecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

19 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

Yağmurun etkili olacağı iller şöyle; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, İzmir, Aydın, Giresun, Trabzon, Samsun, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Bolu, Zonguldak.

Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

3 İLDE KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

İÇ ANADOLU

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları yer yer çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

