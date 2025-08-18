Meteoroloji duyurdu: 19 ilde sağanak, 3 ilde kuvvetli rüzgar bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre yeni haftanın ilk gününde bazı bölgelerde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağmurun etkili olacağı iller şöyle; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, İzmir, Aydın, Giresun, Trabzon, Samsun, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Bolu, Zonguldak.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları yer yer çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık