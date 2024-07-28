Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı! Yeni haftada sıcaklıklar tavan yapacak: Yarına dikkat

28 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Türkiye genelinde havanın açık olması beklenirken, Karadeniz'de etkili olan yağışların da yeni haftayla birlikte son bulacağı bildirildi.

Sıcaklıkların öğle saatlerinde zirve yapması beklenirken, Batı ve güney bölgeler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu sıcaklıkların 40 dereceleri göreceği belirtildi.

SALI GÜNÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Salı günü yurda kuzeybatıdan giriş yapacak olan yağışlı hava yer yer etkisini gösterecek. İstanbul çevresinde bulutlanmanın etkisiyle kısa süreli birkaç derecelik hava düşüşü görülebilir. Yağışlar çarşamba günü yurdun kuzeydoğusuna kayarak etkisini yitirecek.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanmayacak, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar sürecek.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.