Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verdi! 4 il için sağanak uyarısı

15 Temmuz 2024 15:54 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 16:02

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre; Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış için uyarılar peş peşe geldi.

YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARILAR YAPILDI

Mersin'in doğusu ve iç kesimlerinde Toroslar, Çamlıyayla ve Tarsus ilçeleri ile Adana'nın kuzey ve doğusunda Pozantı, Karaisalı, Aladağ, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde, Osmaniye'nin kuzeyinde Sumbas, Kadirli ve Düziçi ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında Andırın ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.