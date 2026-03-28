Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak ve kar yağışı günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmeye göre, yurt genelinde sağanak ve fırtınalı bir havanın hakim olacağı bildirildi. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. İşte 28 Mart Cumartesi güncel hava durumu...

Genel Müdürlüğü 28 Mart Cumartesi günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; bahar havasına ve kar molası verildiğini bildirdi. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Çorum ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak ve kar yağışı günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mart Cumartesi günü için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çorum ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.
Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Ege ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

28 MART CUMARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (Düşük/Yüksek)Hava Durumu
MARMARAGenel- / -Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli.
ÇANAKKALE°C / 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
EDİRNE°C / 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İSTANBUL°C / 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ°C / 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
EGEGenel- / -Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli. Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) rüzgar bekleniyor.
A.KARAHİSAR°C / 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ°C / 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
İZMİR°C / 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA°C / 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZGenel- / -Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli. Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) rüzgar bekleniyor.
ADANA°C / 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ANTALYA°C / 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY°C / 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
MERSİN°C / 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLUGenel- / -Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Sivas dışında) yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis.
ANKARA°C / 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
ÇANKIRI°C / 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR°C / 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
KONYA°C / 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZGenel- / -Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis.
BOLU°C / 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
DÜZCE°C / 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
KASTAMONU°C / 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
ZONGULDAK°C / 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel- / -Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi.
AMASYA°C / 22°CParçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN°C / 18°CParçalı ve çok bulutlu.
TOKAT°C / 21°CParçalı ve çok bulutlu.
TRABZON°C / 14°CParçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLUGenel- / -Parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi. Şırnak ve Hakkari çevrelerinin bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM°C / 13°CParçalı ve çok bulutlu.
KARS°C / 11°CParçalı ve çok bulutlu.
MALATYA°C / 18°CParçalı bulutlu.
VAN°C / 9°CParçalı ve çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel- / -Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR°C / 18°CParçalı bulutlu.
GAZİANTEP°C / 16°CParçalı ve çok bulutlu.
SİİRT°C / 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA°C / 20°CParçalı bulutlu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
27 Mart Cuma reyting sonuçları 2026: Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti…Dün en çok ne izlendi?
Adana'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ETİKETLER
#hava durumu
#meteoroloji
#sağanak
#yağış uyarısı
#Rüzgar Uyarısı
#Gündem
