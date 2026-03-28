Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Adana'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da bir restoranda selamlaşan iki kişi arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayla silahlarını çeken iki kişi birbirlerine ateş etti. Çatışmaya girenlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 04:12
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 04:12

'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir restoranda dün akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir restoranda Emrah Çınar ve G.F. arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Restoranda Emrah Çınar ve G.F. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahıs da yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş açtı.
Açılan ateş sonucu Emrah Çınar başından vurularak hayatını kaybetti.
Yaralanan G.F. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
ÖNCE SELAMLAŞTILAR, SONRA ATEŞ AÇTILAR

Restoranda oturan Emrah Çınar, sonradan gelen G.F. ile selamlaştı. Ardından Emrah Çınar tekrar masasına otururken G.F. de yakındaki bir masaya geçti.

Bir süre sonra Emrah Çınar ile G.F. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki şahıs da yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.

BİR ÖLÜ, BİR YARALI

Açılan ateş sonucu Emrah Çınar başından vurulurken, G.F. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Tedavi altına alınan G.F.'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emrah Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı G.F. ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Emrah Çınar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
#adana
#cinayet
#yaralanma
#silahlı kavga
#Yenibaraj Mahallesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.