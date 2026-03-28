Adana'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir restoranda dün akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi.

Özetle

ÖNCE SELAMLAŞTILAR, SONRA ATEŞ AÇTILAR

Restoranda oturan Emrah Çınar, sonradan gelen G.F. ile selamlaştı. Ardından Emrah Çınar tekrar masasına otururken G.F. de yakındaki bir masaya geçti.

Bir süre sonra Emrah Çınar ile G.F. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki şahıs da yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.

BİR ÖLÜ, BİR YARALI

Açılan ateş sonucu Emrah Çınar başından vurulurken, G.F. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Tedavi altına alınan G.F.'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emrah Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı G.F. ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Emrah Çınar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.