Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi’nde, akşam saat 19.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan arbede sırasında E.T.G. isimli şahıs aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalarak yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı operasyon sürdüğü öğrenildi. Bir taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde ise tarafların önce birbirlerinin üzerine yürüdüğü, ardından çıkan kargaşada bıçaklanma olayının gerçekleştiği dehşet anları yer aldı.