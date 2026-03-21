3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Hatay'da aileler arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 ölü, 22 yaralı

Hatay'da iki aile arasında çocuklar yüzünden kavga çıktı. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da aileler arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 ölü, 22 yaralı
Hatay'da bayram günü iki aile arasında çıkan tartışma katliama dönüştü.

HABERİN ÖZETİ

Hatay'da aileler arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 ölü, 22 yaralı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'nde bayram günü iki aile arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşerek 3 kişinin ölümüne ve 22 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.
Olayda 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü.

Ailelerin yakınlarının da katıldığı kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay'da aileler arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 ölü, 22 yaralı

KAVGADA ACI BİLANÇO

Kavgada yaralanan A.Y., A.Y. ve N.H. isimli 1'i kadın 3 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 22 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Hatay'da aileler arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 ölü, 22 yaralı

GÖZALTILAR VAR

Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

