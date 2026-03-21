Hatay'da bayram günü iki aile arasında çıkan tartışma katliama dönüştü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hatay'da aileler arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 ölü, 22 yaralı Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'nde bayram günü iki aile arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşerek 3 kişinin ölümüne ve 22 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. Olayda 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü.

Ailelerin yakınlarının da katıldığı kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAVGADA ACI BİLANÇO

Kavgada yaralanan A.Y., A.Y. ve N.H. isimli 1'i kadın 3 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 22 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

GÖZALTILAR VAR

Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.