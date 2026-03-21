Hatay'da aileler arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 ölü, 22 yaralı

Hatay'da bayram günü iki aile arasında çıkan tartışma katliama dönüştü.
Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü.
Ailelerin yakınlarının da katıldığı kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan A.Y., A.Y. ve N.H. isimli 1'i kadın 3 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 22 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.