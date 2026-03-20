Tekme ve yumruklarla darbettiler! Cadde ortasındaki dehşet anları kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 şüpheli ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken kavga sırasında yerde kalan söz konusu kişi, şüpheliler tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde darbedildi. Yere yığılan kişi, bir süre hareketsiz kalırken şüpheliler olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Cadde ortasındaki dehşet anları, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.