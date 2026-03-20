Bıçaklı kavga 17 yaşındaki gencin sonu oldu! Adana'da korkunç olay

Adana'nın Çukurova ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Adnan Menderes Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, bazı şüpheliler, bulvarda dolaşan 4 kardeşin önünü kesti. Şüphelilerin kardeşlerden para istemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, kardeşlerden 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş, 21 yaşındaki Yakup Ertaş ve 21 yaşındaki Haydar Ertaş bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.

Öte yandan polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Erdoğan Ertaş’ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.