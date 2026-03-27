Meteoroloji kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yaptı! Planı olanlar dikkat: Bir anda bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mart Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetlenecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

27 MART CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) MARMARA Çanakkale Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. 17 MARMARA Edirne Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 17 MARMARA İstanbul Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 16 MARMARA Kırklareli Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 16 EGE A. Karahisar Parçalı ve yer yer çok bulutlu. 16 EGE Denizli Parçalı bulutlu. 20 EGE İzmir Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. 17 EGE Manisa Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 18 AKDENİZ Adana Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 22 AKDENİZ Antalya Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı. 20 AKDENİZ Hatay Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 19 AKDENİZ Mersin Parçalı ve çok bulutlu. 20 İÇ ANADOLU Ankara Parçalı ve çok bulutlu. 16 İÇ ANADOLU Çankırı Parçalı ve çok bulutlu. 18 İÇ ANADOLU Eskişehir Parçalı ve çok bulutlu. 20 İÇ ANADOLU Konya Parçalı ve çok bulutlu. 17 BATI KARADENİZ Bolu Parçalı ve çok bulutlu. 18 BATI KARADENİZ Düzce Parçalı ve çok bulutlu. 20 BATI KARADENİZ Kastamonu Parçalı ve çok bulutlu. 19 BATI KARADENİZ Zonguldak Parçalı ve çok bulutlu. 13 ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya Parçalı ve çok bulutlu. 19 ORTA ve DOĞU KARADENİZ Samsun Parçalı ve çok bulutlu. 15 ORTA ve DOĞU KARADENİZ Tokat Parçalı ve çok bulutlu. 17 ORTA ve DOĞU KARADENİZ Trabzon Parçalı ve çok bulutlu. 12 DOĞU ANADOLU Erzurum Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı. 8 DOĞU ANADOLU Kars Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı. 4 DOĞU ANADOLU Malatya Parçalı ve çok bulutlu. 18 DOĞU ANADOLU Van Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor. 4 GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 16 GÜNEYDOĞU ANADOLU Gaziantep Çok bulutlu. 17 GÜNEYDOĞU ANADOLU Siirt Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor. 9 GÜNEYDOĞU ANADOLU Şanlıurfa Çok bulutlu. 21

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevreleri kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C

Çok bulutlu