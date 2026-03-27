Meteoroloji kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yaptı! Planı olanlar dikkat: Bir anda bastıracak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mart Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetlenecek.
Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|Bölge
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|MARMARA
|Çanakkale
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|17
|MARMARA
|Edirne
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|17
|MARMARA
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|16
|MARMARA
|Kırklareli
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|16
|EGE
|A. Karahisar
|Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
|16
|EGE
|Denizli
|Parçalı bulutlu.
|20
|EGE
|İzmir
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|17
|EGE
|Manisa
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|18
|AKDENİZ
|Adana
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|22
|AKDENİZ
|Antalya
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.
|20
|AKDENİZ
|Hatay
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|19
|AKDENİZ
|Mersin
|Parçalı ve çok bulutlu.
|20
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|Parçalı ve çok bulutlu.
|16
|İÇ ANADOLU
|Çankırı
|Parçalı ve çok bulutlu.
|18
|İÇ ANADOLU
|Eskişehir
|Parçalı ve çok bulutlu.
|20
|İÇ ANADOLU
|Konya
|Parçalı ve çok bulutlu.
|17
|BATI KARADENİZ
|Bolu
|Parçalı ve çok bulutlu.
|18
|BATI KARADENİZ
|Düzce
|Parçalı ve çok bulutlu.
|20
|BATI KARADENİZ
|Kastamonu
|Parçalı ve çok bulutlu.
|19
|BATI KARADENİZ
|Zonguldak
|Parçalı ve çok bulutlu.
|13
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|Parçalı ve çok bulutlu.
|19
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Samsun
|Parçalı ve çok bulutlu.
|15
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Tokat
|Parçalı ve çok bulutlu.
|17
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Trabzon
|Parçalı ve çok bulutlu.
|12
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı.
|8
|DOĞU ANADOLU
|Kars
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı.
|4
|DOĞU ANADOLU
|Malatya
|Parçalı ve çok bulutlu.
|18
|DOĞU ANADOLU
|Van
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|4
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|16
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Gaziantep
|Çok bulutlu.
|17
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Siirt
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
|9
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Şanlıurfa
|Çok bulutlu.
|21
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevreleri kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor.
