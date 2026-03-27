Meteoroloji kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yaptı! Planı olanlar dikkat: Bir anda bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün iç bölgeler ve Karadeniz kıyılarında güneş yüzünü gösterirken, Ege, Marmara ve Doğu illerinde sağanak ve kar yağışı etkisini arttıracak. İşte 27 Mart Cuma güncel hava durumu...

Genel Müdürlüğü 27 Mart Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise bekleniyor. Kar yağışı Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetlenecek.

Meteoroloji kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yaptı! Planı olanlar dikkat: Bir anda bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mart Cuma günü için yaptığı hava tahmin raporunda Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde aralıklı yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, Kıyı Ege ve Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.
Kıyı Ege'de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) rüzgar esmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yaptı! Planı olanlar dikkat: Bir anda bastıracak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yaptı! Planı olanlar dikkat: Bir anda bastıracak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji kuvvetli kar ve sağanak uyarısı yaptı! Planı olanlar dikkat: Bir anda bastıracak

27 MART CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
MARMARAÇanakkaleParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.17
MARMARAEdirneParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.17
MARMARAİstanbulParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.16
MARMARAKırklareliParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.16
EGEA. KarahisarParçalı ve yer yer çok bulutlu.16
EGEDenizliParçalı bulutlu.20
EGEİzmirParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.17
EGEManisaParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.18
AKDENİZAdanaÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.22
AKDENİZAntalyaParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.20
AKDENİZHatayÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.19
AKDENİZMersinParçalı ve çok bulutlu.20
İÇ ANADOLUAnkaraParçalı ve çok bulutlu.16
İÇ ANADOLUÇankırıParçalı ve çok bulutlu.18
İÇ ANADOLUEskişehirParçalı ve çok bulutlu.20
İÇ ANADOLUKonyaParçalı ve çok bulutlu.17
BATI KARADENİZBoluParçalı ve çok bulutlu.18
BATI KARADENİZDüzceParçalı ve çok bulutlu.20
BATI KARADENİZKastamonuParçalı ve çok bulutlu.19
BATI KARADENİZZonguldakParçalı ve çok bulutlu.13
ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasyaParçalı ve çok bulutlu.19
ORTA ve DOĞU KARADENİZSamsunParçalı ve çok bulutlu.15
ORTA ve DOĞU KARADENİZTokatParçalı ve çok bulutlu.17
ORTA ve DOĞU KARADENİZTrabzonParçalı ve çok bulutlu.12
DOĞU ANADOLUErzurumParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı.8
DOĞU ANADOLUKarsParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı.4
DOĞU ANADOLUMalatyaParçalı ve çok bulutlu.18
DOĞU ANADOLUVanParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.4
GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakırÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.16
GÜNEYDOĞU ANADOLUGaziantepÇok bulutlu.17
GÜNEYDOĞU ANADOLUSiirtÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.9
GÜNEYDOĞU ANADOLUŞanlıurfaÇok bulutlu.21

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevreleri kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C
Çok bulutlu

