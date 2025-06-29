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 | Onur Kaya

Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz bölgelerinde fırtına ve sağanak bekleniyor. 21 ilde sarı kodlu alarm veren Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. İşte 29 Haziran Pazar günü hava durumu...

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Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 07:30
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 07:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; pazar günü Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova ile birlikte kuvvetli yağış beklenen Giresun, Ordu ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı

3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAK

Meteoroloji, Marmara'da fırtınanın özellikle 12.00-22.00 saatleri arasında etkili olacağını açıkladı. İstanbul'un Beykoz, Arnavutköy ve Şile ilçelerinde fırtına kaynaklı olarak dalga boyları yükseleceği için kaymakamlık kararlarıyla gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı
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BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

29 Haziran Pazar günü bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle...

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • BALIKESİR °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • EDİRNE °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • İSTANBUL °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Kıyı kesimleri az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ÇANKIRI °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DÜZCE °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bir ara karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

  • AMASYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • RİZE °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 27°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 37°C Az bulutlu ve açık
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