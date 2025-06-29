Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat! 21 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz bölgelerinde fırtına ve sağanak bekleniyor. 21 ilde sarı kodlu alarm veren Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. İşte 29 Haziran Pazar günü hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; pazar günü Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova ile birlikte kuvvetli yağış beklenen Giresun, Ordu ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji, Marmara'da fırtınanın özellikle 12.00-22.00 saatleri arasında etkili olacağını açıkladı. İstanbul'un Beykoz, Arnavutköy ve Şile ilçelerinde fırtına kaynaklı olarak dalga boyları yükseleceği için kaymakamlık kararlarıyla gün boyunca denize girmek yasaklandı.
29 Haziran Pazar günü bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EGE
Kıyı kesimleri az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bir ara karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.