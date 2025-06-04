Meteoroloji saat vererek uyardı: 3 bölgeye dikkat! Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurdun bazı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. 4 Haziran Çarşamba günü Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri için yağmur uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren 3 bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava az bulutlu ve açık seyredecek. İşte hava durumunun ayrıntıları...
Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kritik uyarı geldi. Yurdun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak ve şiddetli rüzgara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son hava tahmini raporlarına göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağmur etkili olacak. Ayrıca Sivas'ta da öğle saatlerinden itibaren yağmur görülecek.
Yapılan tahminlere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Öte yandan Meteoroloji'den alınan verilere göre yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
4 Haziran 2025 tarihli bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle...
Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:
İSTANBUL °C, 29°C Az bulutlu ve açık
BALIKESİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:
İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:
İç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:
ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:
BOLU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:
AMASYA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerin hava durumu şöyle: