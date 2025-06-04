Meteoroloji saat vererek uyardı: 3 bölgeye dikkat! Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurdun bazı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. 4 Haziran Çarşamba günü Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri için yağmur uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren 3 bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava az bulutlu ve açık seyredecek. İşte hava durumunun ayrıntıları...

Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kritik uyarı geldi. Yurdun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak ve şiddetli rüzgara karşı uyarı yapıldı.

3 BÖLGEDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son hava tahmini raporlarına göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağmur etkili olacak. Ayrıca Sivas'ta da öğle saatlerinden itibaren yağmur görülecek.

Yapılan tahminlere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Öte yandan Meteoroloji'den alınan verilere göre yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

4 Haziran 2025 tarihli bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle...

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:

İSTANBUL °C, 29°C Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:

ADANA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

°C, 34°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

°C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık

°C, 31°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 29°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:

ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:

BOLU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:

AMASYA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerin hava durumu şöyle:

ERZURUM °C, 20°C parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 20°C parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 19°C parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 19°C parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 30°C parçalı ve çok bulutlu

°C, 30°C parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 19°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerin hava durumu şöyle: