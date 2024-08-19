Meteoroloji saat vererek uyardı: Dışarı çıkarken dikkat! 19 Ağustos hava durumu raporu

19 Ağustos 2024 07:16 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 07:18

Bartın, Kastamonu dahil olmak üzere 18 Ağustos Karadeniz deniz suyu sıcaklığı MGM tarafından açıklandı

Bartın, Kastamonu dahil olmak üzere 18 Ağustos Karadeniz deniz suyu sıcaklığı MGM tarafından açıklandı

Türkiye'nin yüksek kavurucu sıcaklarla mücadelesi sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı geldi. 19 Ağustos 2024 hava durumu raporuna göre yurt genelinde hava bugünden itibaren mevsim normallerinin çok daha üzerine çıkacak.

8 DERECEYE VARAN SICAKLIK ARTIŞI

Rapora göre hava sıcaklıkları kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji uzmanlarının verilerine dayandırarak paylaştıkları tahminlere göre Samsun, Sivas, Gümüşhane, Kayseri ve Ordu’nun iç kesimleri ile Elazığ, Malatya’da termometreler 40 dereceyi aşacak.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye nüfusunun neredeyse 4'te 1'inn yaşadığı megakent İstanbul’da ise hava durumu görece daha katlanılabilir. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 33 derece civarında olması bekleniyor.