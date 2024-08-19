Meteoroloji saat vererek uyardı: Dışarı çıkarken dikkat! 19 Ağustos hava durumu raporu
Yüksek hava sıcaklık değerleri nedeniyle zorlu günler geçiren vatandaşlara Meteoroloji'den can sıkan bir haber geldi. 19 Ağustos hava durumu raporuna göre yurdumuz kavurucu havanın etkisi altına giriyor. Raporda il il uyarılarda bulunulurken sıcak havanın en etkili olacağı saatlere de yer verildi.
Türkiye'nin yüksek kavurucu sıcaklarla mücadelesi sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı geldi. 19 Ağustos 2024 hava durumu raporuna göre yurt genelinde hava bugünden itibaren mevsim normallerinin çok daha üzerine çıkacak.
8 DERECEYE VARAN SICAKLIK ARTIŞI
Rapora göre hava sıcaklıkları kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Meteoroloji uzmanlarının verilerine dayandırarak paylaştıkları tahminlere göre Samsun, Sivas, Gümüşhane, Kayseri ve Ordu’nun iç kesimleri ile Elazığ, Malatya’da termometreler 40 dereceyi aşacak.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye nüfusunun neredeyse 4'te 1'inn yaşadığı megakent İstanbul’da ise hava durumu görece daha katlanılabilir. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 33 derece civarında olması bekleniyor.