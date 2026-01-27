Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a lapa lapa kar geliyor: Her yer beyaza bürünecek

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul ve birçok kent karlar altında kaldı. Günlerce süren kar yağışı hayatı felç etti, İstanbul'da trafik durdu. Meteoroloji'den kar yağışının ardından birçok kentte bahar havasının eseceğini bildirdi. Buz gibi havanın ardından İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi, sıcaklıklar aniden yükseldi. Sıcaklıklar 15 dereceyi görürken, kar severleri sevindirecek haber Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul'da kar yağışının geleceği tarihi açıkladı.

PAZAR GÜNÜ TRAKYA VE KARADENİZ'E KAR GELİYOR

Şen yaptığı açıklamada hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini bildirdi. Pazar günü Trakya ve Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını belirten Şen İstanbul için de tarih verdi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

Şen yaptığı açıklamada, "1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek.

Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar günü Trakya ve Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi günü İstanbul dâhil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı değerlendirmede 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul ve birçok ile kar yağışının geleceğini bildirdi.