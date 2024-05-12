Meteoroloji uyardı! 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 ile sağanak ve sel uyarısı

12 May 2024 06:24 - Güncelleme : 12 May 2024 06:27

Mayıs ayının ikinci hafta sonu da yurdun büyük bir bölümünde karanlık ve yağışlı bir şekilde geçiyor. Meteoroloji Anneler Günü olarak kutlanan 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 il için sağanak yağış uyarısında bulunarak sarı kod verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre yurdun genelini parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü bir pazar günü bekliyor. Hava sıcaklığı iç kesimlerde azalışa devam ederken diğer bölgelerde aynı şekilde devam edeceği belirtildi. Orta şiddette esen rüzgarın yağış bölgelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

SEL UYARISI YAPILDI

Öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun yağışlar sebebiyle ani sel, yıldırım, dolu gibi doğa olaylarına karşı uyarı yapıldı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya'nın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Artvin'in doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.