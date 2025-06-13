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 | Onur Kaya

Meteoroloji uyardı: 13 ilde sağanak, 2 bölgede toz taşınımı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar artacak. Ancak 13 ilde sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca 2 bölgede de toz taşınımının etkili olacağı uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji uyardı: 13 ilde sağanak, 2 bölgede toz taşınımı etkili olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 09:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: 13 ilde sağanak, 2 bölgede toz taşınımı etkili olacak

2 BÖLGEYE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

13 İLDE SAĞANAK VAR

Kastamonu, Çorum, Yozgat, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Isparta, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji uyardı: 13 ilde sağanak, 2 bölgede toz taşınımı etkili olacak

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 28 derece parçalı ve az bulutlu, Edirne 33 derece parçalı ve az bulutlu, Balıkesir 31 derece parçalı ve az bulutlu.

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EGE
Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İzmir 35 derece az bulutlu ve açık, Afyonkarahisar 32 derece zamanla parçalı bulutlu.

AKDENİZ
Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya 30 derece, Adana 34 derece, Hatay 30 derece.

Meteoroloji uyardı: 13 ilde sağanak, 2 bölgede toz taşınımı etkili olacak

İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Yozgat ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33 derece parçalı ve az bulutlu, Eskişehir 30 derece, Konya 34 derece.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sinop 30 derece, Zonguldak 24 derece, Bolu 28 derece seyredecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon 25 derece, Rize 27 derece, Samsun 27 derece.

DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 28 derece, Kars 27 derece, Malatya 38 derece.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır 42 derece, Gaziantep 39 derece.

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