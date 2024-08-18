Meteoroloji tek tek sıraladı: Bu illerde yaşayanlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı! Sıcaklıklar zirve yapacak

18 Ağustos 2024 16:08 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 16:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ağustos hava tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, yurdun batısı bunaltıcı sıcaklarla mücadele ederken, doğu illerimizde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

DOĞUDA SAĞANAK, BATIDA BUNALTICI SICAKLAR

Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'da öğlen saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batı illerimizde ise sıcaklıklar 3 ila 8 derece artarken, güneydoğu kesiminde toz taşınımı beklendiği açıklandı.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN SONRA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI GELDİ

Ankara: 29-37, İstanbul: 31-33, İzmir: 33-36, Konya: 28-36, Antalya: 33-39, Adana: 35-37, Kocaeli: 32-35, Bolu: 30-33, Samsun: 30-32, Trabzon: 28-30, Tokat: 30-40, Erzurum: 28-33, Diyarbakır: 38-42, Hatay: 33-36 aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.