Meteoroloji tek tek sıraladı: Bu illerde yaşayanlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı! Sıcaklıklar zirve yapacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda sıcaklık alarmı verildi. Yurdun batısı sıcaklarla mücadele ederken, doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı. İşte 18 Ağustos hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ağustos hava tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, yurdun batısı bunaltıcı sıcaklarla mücadele ederken, doğu illerimizde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
DOĞUDA SAĞANAK, BATIDA BUNALTICI SICAKLAR
Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'da öğlen saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Batı illerimizde ise sıcaklıklar 3 ila 8 derece artarken, güneydoğu kesiminde toz taşınımı beklendiği açıklandı.
PAZARTESİ GÜNÜNDEN SONRA SICAKLIKLAR ARTIYOR
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI GELDİ
Ankara: 29-37, İstanbul: 31-33, İzmir: 33-36, Konya: 28-36, Antalya: 33-39, Adana: 35-37, Kocaeli: 32-35, Bolu: 30-33, Samsun: 30-32, Trabzon: 28-30, Tokat: 30-40, Erzurum: 28-33, Diyarbakır: 38-42, Hatay: 33-36 aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.
Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.