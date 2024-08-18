Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Meteoroloji tek tek sıraladı: Bu illerde yaşayanlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı! Sıcaklıklar zirve yapacak

Meteoroloji tek tek sıraladı: Bu illerde yaşayanlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı! Sıcaklıklar zirve yapacak

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 16:08 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 16:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda sıcaklık alarmı verildi. Yurdun batısı sıcaklarla mücadele ederken, doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı. İşte 18 Ağustos hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ağustos hava tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, yurdun batısı bunaltıcı sıcaklarla mücadele ederken, doğu illerimizde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. 

DOĞUDA SAĞANAK, BATIDA BUNALTICI SICAKLAR 

Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'da öğlen saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batı illerimizde ise sıcaklıklar 3 ila 8 derece artarken, güneydoğu kesiminde toz taşınımı beklendiği açıklandı. 

Meteoroloji'nin ardından Bakan Özhaseki de uyardı: Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı - Fotoğraf Galerisi

PAZARTESİ GÜNÜNDEN SONRA SICAKLIKLAR ARTIYOR 

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI GELDİ 

Ankara: 29-37, İstanbul: 31-33, İzmir: 33-36, Konya: 28-36, Antalya: 33-39, Adana: 35-37, Kocaeli: 32-35, Bolu: 30-33, Samsun: 30-32, Trabzon: 28-30, Tokat: 30-40, Erzurum: 28-33, Diyarbakır: 38-42, Hatay: 33-36 aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...