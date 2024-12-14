Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı daha da düşecek! Sağanak, kar ve sis yurdu esir aldı

14 Aralık 2024 06:30 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Aralık Cumartesi günü için hava durumu son tahminlerini yayımladı. Haritalı analizlere göre hafta sonu sıcaklık daha da düşmeye devam edecek. Sağanak yağış, fırtına ve kar bazı bölgelerde etkisini sürdürecek. İşte il il hava durumu...

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Meteoroloji, yurdun birçok bölgesinde etkili olacak yağışlar​ için uyarıda bulundu. Kıyı kesimlerde sağanak yağmur, iç ve yüksek bölgelerde ise kar​ yağışı bekleniyor. Yayımlanan son haritalarda soğuk hava dalgasının etkisi dikkat çekti. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 5 derece kadar düşmesi bekleniyor.

YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağış beklenen bölgeler ise şöyle:

-Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum’un kuzey ilçeleri

-Gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli yağmur, 300 metre üzeri yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

DON​, RÜZGAR​ VE ÇIĞ UYARISI

Rüzgar: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Toros Dağları çevresinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çığ: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, pus ve yer yer sis​ görülebilir.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyredecek.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Rize, Artvin ve Trabzon’un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkili olacağı bölgelerde çatı uçması, kar savrulması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısında yağmur bekleniyor.

İstanbul: 9°C

Çanakkale: 10°C

Ege: Parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu. Sabah ve gece puslu.

İzmir: 14°C

Denizli: 12°C



Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Toroslar’da rüzgar kuvvetli esecek.

Antalya: 18°C

Adana: 16°C

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Buzlanma ve sis görülebilir.

Ankara: 4°C

Konya: 3°C

Batı Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerde buzlanma ve sis bekleniyor.

Zonguldak: 7°C

Bolu: 3°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, kıyılar yağmurlu, iç kesimler kar yağışlı. Çığ tehlikesi var.

Trabzon: 6°C

Samsun: 8°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi kar yağışlı. Buzlanma ve çığ riski mevcut.

Erzurum: -10°C

Kars: -10°C

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, puslu.

Diyarbakır: 5°C

Gaziantep: 9°C