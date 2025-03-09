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 | Banu İriç

Meteoroloji uyardı: Montlara veda ediyoruz! İşte yeni haftanın hava durumu

Yeni haftada bahar, güneşli ve ılık havasıyla kendini hissettirmeye başlarken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre Mart ayının ortalarında 20 dereceleri bulan sıcaklıklar yaşanacak. İşte 9 Mart Pazar günü hava durumu...

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Meteoroloji uyardı: Montlara veda ediyoruz! İşte yeni haftanın hava durumu
KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 06:36
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 07:05

Mart ayının ikinci haftasına girerken, ülke genelinde bahar havası kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 9 ve 10 Mart 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde güneşli ve ılık bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde pus ve sis görülecek olsa da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 3 ila 5 derece artarken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da da bahar güneşinin görüleceği hafif serin bir gün yaşanacak.

MONTLARI KALDIRMANIN ZAMANI GELDİ Mİ?

Özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkarken, montları rafa kaldırmayı düşünenler için sevindirici bir haber var: Bahar havası artık kendini iyice hissettirecek. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerde gündüz sıcaklıkları 18-23 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise serinlik devam edeceğinden ince ceketler hala işe yarayabilir.

PAZAR (9 MART 2025)

Türkiye’nin büyük bir kısmında güneşli hava etkili olacak.
Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis görülebilir.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda bulutlanma artacak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel yağışlar bekleniyor.
En yüksek sıcaklıklar: Ege ve Akdeniz kıyılarında 22-23 dereceye kadar çıkacak.

PAZARTESİ (10 MART 2025)

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak yağışlar görülebilir.
İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz’de sabah saatlerinde sis ve pus etkili olabilir.
En yüksek sıcaklıklar: İstanbul 18°C, Ankara 16°C, İzmir 22°C, Antalya 23°C olacak.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çığ ve Kar Erimeleri: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Buzlanma ve Don: Doğu Anadolu’da sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu: Güneşli ve ılık hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Batı ve Orta Karadeniz: Hava açık, bazı iç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu: Genel olarak açık ve az bulutlu bir hava hakim, doğu kesimlerinde parçalı bulutlanma görülebilir.

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