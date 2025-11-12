Menü Kapat
TGRT Haber
14°
 Ümit Buget

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış 3 gün boyunca sürecek! Ülkenin büyük bölümünü etkileyecek

Önümüzdeki 3 gün boyunca ülke genelinde yağışların görüleceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak" olacak dedi. İşte önümüzdeki üç günün Türkiye'deki hava durumu.

12.11.2025
12.11.2025
saat ikonu 16:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde beklenen yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, "Önümüzdeki 3 gün boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış 3 gün boyunca sürecek! Ülkenin büyük bölümünü etkileyecek

' VE SU BASKININA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI'
Önümüzdeki 3 gün boyunca ülke genelinde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin, "Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini gösterecek. Hava sıcaklığı hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredecek. Gün gün bakacak olursak perşembe günü Marmara'nın doğusu, Antalya'nın batı kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz bölgesi Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışları göreceğiz. Özellikle perşembe günü Kayseri, Sivas, Niğde, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Yüksek kesimlerde ise bu yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Ani sel, , anında kuvvetli rüzgar ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalı" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış 3 gün boyunca sürecek! Ülkenin büyük bölümünü etkileyecek

Cuma gününde de ülke genelinde yağışların görüleceğini belirten Tekin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge genelinde yine yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle Samsun, Gaziantep, Kilis hattı boyunca yağışlar kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde de yer yer karla karışık yağmur ve kar kendini gösterecek. Hafta sonuna bakıldığında bu yağışlı sistem cumartesi günü doğu kesimlere çekilecek. Cumartesi günü İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışları göreceğiz. Doğu bölgelerde yağışlar kuvvetli olacak, dikkatli olunmalı. Pazar günü ise daha dar bir alanda yağışı göreceğiz. Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışları görmek mümkün olacak. Yeni haftada ise ülkemizin maalesef büyük bir bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Başkentte perşembe günü yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü başkentte yağmur göreceğiz. Hafta sonu ise başkent parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı perşembe günü 14 derece, cuma günü 12 derece. Hafta sonu ise 10-11 derece arasında seyredecek. 'a bakacak olursak perşembe günü hafif yağmur geçişleri görülebilir. Cuma ve cumartesi günü İstanbul parçalı ve az bulutlu olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 16-17 derece civarında olacak. İzmir'e bakıldığında havanın parçalı ve az bulutlu geçmesini tahmin etmekteyiz. Üç gün boyunca hava sıcaklığı 20-21 derece arasında değişecek."

