Yarın Adana, Gaziantep'te yağmur var mı? 12 Kasım MGM hava durumu raporu yayımlandı

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir tarafında yağışlı havalar görülmeye devam ediyor. Bugün (11 Kasım 2025 Salı) Adana ve Gaziantep'te gök gürültülü sağanak yağış görüldü.

Yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar tarafından yarın Adana, Gaziantep'te yağmur var mı merak ediliyor.

YARIN ADANA'DA YAĞMUR VAR MI 12 KASIM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu tahmin raporuna göre Adana'da sabah saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün gece saatlerinde sona erecek olan yağmur, yarın sabah saat 06.00 itibarıyla tekrar başlayacak. Gece yarısına kadar sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde en düşük 12, en yüksek ise 24 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

YARIN GAZİANTEP'TE YAĞMUR VAR MI 12 KASIM?

Gaziantep'te ise yağışlı hava 12 Kasım Çarşamba günü itibarıyla sona eriyor. Havanın kent genelinde yarın parçalı bulutlu ve bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise en düşük 7, en yüksek ise 21 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. 13 Kasım Perşembe gününden itibaren ise yağışlı hava tekrardan geri dönecek. 13-15 Kasım tarihleri arasında Gaziantep'te hava yağmurlu olacak.

MGM tarafından paylaşılan Gaziantep 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: