Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8 derece birden düşecek! İstanbul'a AKOM'dan uyarı geldi

15 Eylül 2024 06:20 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 07:43

Meteoroloji 15 Eylül Pazar günü hava durumu raporunu yayımladı. AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi. Hava sıcaklığı 6-8 dereceye varan düşüşle serinlemenin beraberinde yağışlı bir hava görülecek. Ülkemizin 6 ilinde de şiddetli yağışlarla yaşanabileceklere karşı sel uyarısı yapıldı. İşte pazar günü il il hava durumu...

Galatasaray tribünlerinden 'Narin' mesaj: Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı

Galatasaray tribünlerinden 'Narin' mesaj: Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı

Yurdumuz eylül ayının ortasında sonbahar​ havasını yaşamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu​ bilgilerine göre İstanbul​'da 6-8 derece soğumuş bir hava vatandaşları bekliyor. Karadeniz​, Güneydoğu Anadolu ile İç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında sıcaklıkların seyredeceği diğer bölgelerimizde mevsim normallerine yakın bir sıcaklıkta olacağı bildirildi. Ayrıca 6 il için de yoğun yağış​ uyarısı verildi.

AKOM'DAN İSTANBUL​'A UYARI: PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI GEÇECEK

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sabah saatlerinden itibaren İstanbulluların serin ve yağışlı bir havaya uyanacağını bildirdi. Balkanlar üzerinden gelen hava İstanbul​'da sıcaklığı 6-8 derece birden düşürecek.

Bu etkinin akşama kadar süreceği vurgulanarak açıklamada "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." denildi.

YURDUN GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR SONBAHAR​ YAĞIŞLARI BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan haritalı tahminlere göre Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege, Batı Karadeniz​, Orta Karadeniz​ kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul​ çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda kuvvetli yağışlar ve yer yer kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE PAZAR GÜNÜ (15 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çanakkale haricinde bölgeyi kuvvetli yağış​ bekliyor. İstanbul​ çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu ise kuvvetli yağışın etkilerine karşı uyarıldı.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL​ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ​

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor..

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ​

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz​ kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık