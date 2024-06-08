Meteoroloji uyardı, YHT seferleri iptal edildi

08 Haziran 2024 01:56 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 02:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun yağış uyarısının ardından bazı YHT seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

YHT'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları doğrultusunda, Ankara Sivas YHT hattında Ankara'dan 18.40’da ve Sivas’tan 18.00’de hareket edecek hızlı tren seferleri iptal edilmiştir. Yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için ulaşımları otobüs ile sağlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."