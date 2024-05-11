Meteoroloji uyardı: Yurdu iki taraftan sıkıştıracak! 11 Mayıs hava durumunda 29 ile uyarı

11 May 2024 06:57 - Güncelleme : 11 May 2024 07:14

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Türkiye mayıs ayının Anneler Günü'nü de kapsayan ikinci haftasına yağışlı ve çöl tozu etkisinde giriyor. Hava sıcaklığının adeta kış etkisinde geçeceği cumartesi günü için 29 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

Haritanın orta kesimleri hariç ülke genelinin yağışlı, çok bulutlu ve gök gürültülü geçmesi beklenirken doğu kesimlerinde yoğun olmak üzere çöl tozu etkisinin de varlığını sürdüreceği görülüyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hissedilen hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇÖL TOZU DEVAM EDİYOR

Meteoroloji doğu kesimler başta olmak üzere toz taşınımının görüleceğini hatırlatarak tedbir uyarısı da yaptı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat)esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına zaman zaman kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, zaman zamana kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.