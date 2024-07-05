Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da birçok noktada sağanak yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da birçok noktada sağanak yağış başladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:08

Meteorolojiden yapılan 'sağanak' uyarılarından sonra İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı yer aradı.

Meteoroloji’nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da birçok noktada sağanak yağış başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. 

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR 

Uyarıları dikkate alan kimi vatandaşlar şemsiye ile yola çıkarken, yağmura hazırlıksız yakalanan kimisi de ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı otomobil ve motosiklet sürücüleri yağmurdan kaçınmak için köprü altlarına araçlarını park etti. E-5 karayolunda da yağmur nedeniyle ara ara trafik yoğunluğu da yaşandı.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da birçok noktada sağanak yağış başladı - 1. Resim

Kasım Aydın isimli bir vatandaş, “Bizim de tuhafımıza gidiyor. Bir anda doluyla karışık yoğun yağmur yağıyor. Ben bir esnaf olarak herkese tavsiyede bulunuyorum, ani yağmura karşı herkes tedbirli olsun. Yağmur berekettir rahmettir, yağsın. İnşallah en güzel yağmurlar yağsın, bizlere bereket ve rahmet olsun” dedi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...