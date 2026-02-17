Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Meteoroloji uzmanı gün vererek uyardı! Sıcaklıklar düşecek, sağanak kuvvetli vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı güncel hava durumu raporunu değerlendiren hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, vatandaşları gün vererek uyardı. Sıcaklıkların düşeceğini bildiren Çelik, "Güney ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında Çarşamba günü için kuvvetli yağışlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
16:16
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
16:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, MGM'nin hava tahmin raporunu değerlendirdi. Çarşamba günü için ülkenin tamamında beklediklerini belirten Çelik, yağışlar özellikle Güney bölgelerinde kuvvetli olacağını bildirdi. Bölgesel olarak bakarsak Güney ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında çarşamba günü için kuvvetli yağışların bekleneceğini aktaran Çelik, bu yağışların özellikle Antalya'nın doğusuyla, Akdeniz bölgesinde, Doğu Akdeniz'in de doğusunda zaman zaman çok kuvvetli ve şiddetli şekilde görüleceğini belirtti.

YER YER FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Ramazan ayının ilk günü olan perşembe günü için Batı bölgelerde yağış beklemediklerini aktaran Çelik, "Bu sistem Perşembe günü Doğu bölgelerimizde yani Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yağış bıraktıktan sonra Etkisini kaybediyor. Cuma gününe baktığımızda Cuma günü Ülke genelinde aslında yağış beklemiyoruz ancak akşam saatlerinden sonra tekrar yine Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte Batı bölgelerimizden başlayarak yağışlar başlayacak. Cuma günü için sadece akşam saatlerinde Marmara'nın batısında yağış bekliyoruz. Cumartesi günü için Batı bölgelerimizin tamamında yağış var. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Cumartesi günü yağış bekliyoruz. Pazar günüde bu sistem biraz daha iç bölgelere hareket edecek. İç ve Doğu bölgelerde Pazar günü yağışlar göreceğiz. Bu hafta sonuna Cuma günü için Cuma akşam saatlerinde gelecek olan sistem biraz daha soğuk karakterli. Bu yüzden mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak diyebiliriz. Ancak yine mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklar. Hem Çarşamba, Perşembe günündeki yağışlar hem de hafta sonu görülecek yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak, rakımı yüksek olan iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde olacak. Çarşamba günü Güney ve Doğu bölgelerimizde güneyli yönden kuvvetli yer yer şeklinde bekliyoruz. Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren ise Marmara bölgesinde Kuzey ve Kuzey Batılı yani kuzeyli yönlerden rüzgarlar etkili olacak diyebiliriz. Perşembe gününde yine Güney yani Akdeniz kıyı kesiminde ve Karadeniz kıyı kesiminde Yine kuvvetli rüzgarlar göreceğiz" diye konuştu.

KUZEYLİ RÜZGARLARLA BİRLİKTE HAVA SERİNLEYECEK

Üç Büyükşehir için beklenen tahminlerine ilişkin konuşan Çelik, "Üç Büyükşehir’imiz de Çarşamba günü için yağış bekliyoruz. Çoğunlukla yağmur ve sağanak yağış şeklinde olacak bu yağışlar. Sadece Ankara'nın Kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde rakımı 1200-1300 metrenin üzerinde olan yerlerde karla karışık yağmur görebiliriz. Ankara'daki en yüksek sıcaklık Çarşamba günü için 10 derece Perşembe günü 7 dereceye kadar düşecek havanın açmasıyla birlikte ancak Cuma günü için tekrar sıcaklıklar artacak. Cuma günü Ankara'da 13 derecelik sıcaklık bekliyoruz. İstanbul'a baktığımızda yine Çarşamba günü yağmurlu ancak İstanbul'da Çarşamba kuzeyli rüzgarlarla birlikte hava serinliyor artık. En yüksek sıcaklık 9 derece olacak. Perşembe günü için İstanbul'da 11 derece Cuma günü ise 16 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz en yüksek sıcaklığın. İzmir'de de yine benzer şekilde sıcaklıklar Çarşamba günü yağışla birlikte biraz düşüyor 13 dereceye kadar en yüksek sıcaklıklar düşecek. Perşembe günü 16 Cuma günü ise 17 derecelik en yüksek sıcaklık tahminimiz var" ifadelerini kullandı.

