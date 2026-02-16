İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak geliyor
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yayımladığı hava durumu raporunda hafta sonu için uyarıda bulundu. Sıcaklıkların cuma günü itibariyle yeniden düşeceğini bildiren AKOM, kentin hafta sonu sağanak yağmur etkisi altında olacağını bildirdi.
Soğu havaların bir süre terk ettiği megakentte sıcaklıkların 15–18°C aralığında bahar değerlerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
HAFTA SONUNA DİKKAT!
AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda; hafta sonu için İstanbullulara bir uyarı geldi. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini bildiren AKOM, sağanak yağmurun etkisini göstereceğini bildirdi.