TGRT Haber
TGRT Haber
Hava Durumu
Gündem
İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak geliyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yayımladığı hava durumu raporunda hafta sonu için uyarıda bulundu. Sıcaklıkların cuma günü itibariyle yeniden düşeceğini bildiren AKOM, kentin hafta sonu sağanak yağmur etkisi altında olacağını bildirdi.

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak geliyor
İstanbul'da hafta boyunca etkili olması beklenen rüzgarlı havayla birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta boyunca rüzgarlı havayla birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişleri beklenirken, hafta sonu sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hafta boyunca rüzgarlı hava ve aralıklarla sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.
Sıcaklıklar 15–18°C aralığında seyredecek.
Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek ve sağanak yağmur etkili olacak.
Salı günü sıcaklıklar 10-16°C, Çarşamba günü 3-9°C aralığında olacak ve yağış görülecek.
Perşembe ve Cuma günleri ise yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artacak.
Cumartesi günü sıcaklıklar 4-8°C, Pazar günü ise 3-6°C aralığında seyredecek ve sağanak yağmur görülecek.
İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak geliyor

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Soğu havaların bir süre terk ettiği megakentte sıcaklıkların 15–18°C aralığında bahar değerlerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak geliyor

HAFTA SONUNA DİKKAT!

AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda; hafta sonu için İstanbullulara bir uyarı geldi. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini bildiren AKOM, sağanak yağmurun etkisini göstereceğini bildirdi.

İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak geliyor

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

17.02.2026 – SALI

  • Min: 10°C | Max: 16°C
  • Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

18.02.2026 – ÇARŞAMBA

  • Min: 3°C | Max: 9°C
  • Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 10–20 kg arası

19.02.2026 – PERŞEMBE

  • Min: 4°C | Max: 13°C
  • Az bulutlu ve açık
  • Yağış: Beklenmiyor

20.02.2026 – CUMA

  • Min: 6°C | Max: 16°C
  • Parçalı ve az bulutlu
  • Yağış: Beklenmiyor

21.02.2026 – CUMARTESİ

  • Min: 4°C | Max: 8°C
  • Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

22.02.2026 – PAZAR

  • Min: 3°C | Max: 6°C
  • Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 5–12 kg arası
