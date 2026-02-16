İstanbullular dikkat! AKOM gün vererek uyardı: Sağanak geliyor

İstanbul'da hafta boyunca etkili olması beklenen rüzgarlı havayla birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Soğu havaların bir süre terk ettiği megakentte sıcaklıkların 15–18°C aralığında bahar değerlerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

AKOM tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda; hafta sonu için İstanbullulara bir uyarı geldi. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini bildiren AKOM, sağanak yağmurun etkisini göstereceğini bildirdi.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

17.02.2026 – SALI

Min: 10°C | Max: 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

18.02.2026 – ÇARŞAMBA

Min: 3°C | Max: 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Yağış Miktarı: 10–20 kg arası

19.02.2026 – PERŞEMBE

Min: 4°C | Max: 13°C

Az bulutlu ve açık

Yağış: Beklenmiyor

20.02.2026 – CUMA

Min: 6°C | Max: 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Yağış: Beklenmiyor

21.02.2026 – CUMARTESİ

Min: 4°C | Max: 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

22.02.2026 – PAZAR