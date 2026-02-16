İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte manzara değişmedi. Megakentte bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik kilit durumda...

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda da durum çok farklı değil. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt Küçükçekmece arasında, Edirne istikametinde de Bahçeşehir mevkisinde araçlar santim santim ilerliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'ndaki verilere göre; kent genelindeki trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 80'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 56 olarak ölçüldü.