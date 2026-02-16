Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik kilit. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 80'e kadar çıktı.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte manzara değişmedi. Megakentte bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik kilit durumda...

'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar devam ediyor.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit

Avrupa Yakası'nda da durum çok farklı değil. Ankara istikametinde Esenyurt Küçükçekmece arasında, Edirne istikametinde de Bahçeşehir mevkisinde araçlar santim santim ilerliyor.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'ndaki verilere göre; kent genelindeki Anadolu Yakası'nda yüzde 80'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 56 olarak ölçüldü.

ETİKETLER
