Meteoroloji uzmanından kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

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İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, hava tahmin raporlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dere, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren yeniden mevsim normalleri civarına yükseleceğini belirtti.
Dere, salı ve çarşamba günlerinde özellikle yurdun doğu kesimlerinde yağış beklendiğini ifade etti. Salı günü Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Dere, Hatay kıyıları ile Osmaniye'nin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olacağını söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Üç büyükşehir için önümüzdeki günlerde yağış beklenmediğini belirten Dere, Ankara, İstanbul ve İzmir'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini söyledi. Dere, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.
Ankara'da gündüz sıcaklıklarının 20-22, gece sıcaklıklarının ise 9 derece civarında olması bekleniyor. İstanbul'da gündüz sıcaklıklarının 20-23 derece, gece sıcaklıklarının 14 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. İzmir'de ise gündüz sıcaklıklarının 25-26, gece sıcaklıklarının 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını belirten Dere, özellikle Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağını kaydetti.
Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi hadiselere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Dere, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden gelişmelerin takip edilmesini istedi.