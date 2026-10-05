Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:32

Meteoroloji uzmanından kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Sefa Dere, yurdun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Dere, yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi hadiselere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, hava tahmin raporlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dere, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren yeniden mevsim normalleri civarına yükseleceğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji uzmanından kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren yeniden mevsim normalleri civarına yükselecek.
Salı ve çarşamba günlerinde özellikle yurdun doğu kesimlerinde yağış beklenecek; bu yağışlar bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olacak.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Dere, salı ve çarşamba günlerinde özellikle yurdun doğu kesimlerinde yağış beklendiğini ifade etti. Salı günü Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Dere, Hatay kıyıları ile Osmaniye'nin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olacağını söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanından kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ YOK 

Üç büyükşehir için önümüzdeki günlerde yağış beklenmediğini belirten Dere, , ve 'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini söyledi. Dere, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.

Meteoroloji uzmanından kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Ankara'da gündüz sıcaklıklarının 20-22, gece sıcaklıklarının ise 9 derece civarında olması bekleniyor. İstanbul'da gündüz sıcaklıklarının 20-23 derece, gece sıcaklıklarının 14 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. İzmir'de ise gündüz sıcaklıklarının 25-26, gece sıcaklıklarının 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT

Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını belirten Dere, özellikle Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağını kaydetti.

Meteoroloji uzmanından kuvvetli sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi hadiselere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Dere, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden gelişmelerin takip edilmesini istedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve soğuk hava uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İstanbul
#izmir
#ankara
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Sefa Dere
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.