Meteoroloji ve AFAD'tan sel uyarısı! Kuvvetli geliyor, 15 ilde etkili olacak 

22 May 2024 23:23 - Güncelleme : 22 May 2024 23:24

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 20 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 20 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporununa görde yurtta sağanak yağışlar etkili olacak. Perşembe günü için 15 ile sarı kodlu uyarı gelirken sel tehlikesine dikkat çekildi.

Sarı kodlu uyarılan iller ise şu şekilde:

Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Eskişehir, Ankara, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale.

AFAD'TAN SEL UYARISI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları sel tehlikesine karşı uyardı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, kısa süreli yoğun yağışların ani sellere, uzun süreli yağışların ise akarsuların taşmasına neden olabileceği belirtildi.

METEROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Marmara, Ege (Muğla hariç), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, ayrıca Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı bölgelerde ise toz taşınımı yaşanacağı bildirildi.

TOZ TAŞINIMI

Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.